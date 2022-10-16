İzmir'deki “Sağlık Turizmi Çalıştayı”na KKTC de katıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından İzmir’de düzenlenen “Sağlık Turizmi Çalıştayı”na KKTC adına Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan katıldı.

Üç gün süren ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya başkanlığında gerçekleşen çalıştayda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir Valiliği yanı sıra TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı, HİB Genel Sekreteri ile sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren seyahat acenteleri, hastaneler ve aracı kurumlar yer aldı.

Savaşan açılışta yaptığı konuşmada, çalıştayın sonuçlarının Türkiye ve KKTC ekonomisine önemli katkıları olacağına işaret ederek, organizasyona KKTC’yi dahil eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya teşekkür etti.

Küresel turizmin gelişimi, küresel kaynak kullanımını doğurdu…

Günümüzde, dünya nüfusunda yaşanan artış hızının, sınırlı kaynaklar üzerindeki baskıyı artırarak, doğal ve sosyal çevrenin kalitesini değiştirdiğine dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, küresel turizm sisteminin gelişiminin, küresel kaynak kullanımını doğurduğuna vurgu yaptı.

Covid-19 salgını küresel zaman ve mekan sıkıştırmasının bir sonucu…

Covid-19 salgınının küresel zaman ve mekan sıkıştırmasının bir sonucu olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, salgının dünyanın ekonomik, politik, sosyal, kültürel, turistik, vb. bütün faaliyetlerini derinden etkilediğinin altını çizdi. Turizm sektörünün ve ekonomilerin bu salgından çok ağır bir darbe aldığını belirten Ahmet Savaşan, küreselleşme süreçlerinin hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin ayrılmaz bir parçası olan seyahat ve turizm endüstrisinin, Covid-19 salgınından etkilenme düzeyinin dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da paralellik gösterdiğini söyledi.

Türkiye, KKTC’ye turizmde de büyük destek veriyor…

Covid-19 salgınının yıkıcı sonuçlarına rağmen turizmin kaçınılmaz olarak tekrardan başlamasına rağmen, pandeminin dünyada bütünsel bir dönüşümü beraberinde getirdiğini ifade eden Savaşan, Türkiye’nin, KKTC’ye diğer bütün alanlarda olduğu gibi turizmde de bu değişime ayak uydurması ve ekonomik güçlenmesine katkıda bulunabilmek için büyük bir destek verdiğini söyledi.

Pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye biri de KKTC oldu…

Covid-19 sonrası gelişen ortamın, hem Türkiye hem de KKTC açısından önemli bir fırsat yarattığını belirten Ahmet Savaşan, “salgın esnasında gelişmiş ülkeler ve Akdeniz çanağındaki turizme rakip ülkeler arasında; vaka, iyileşme ve ölüm oranları ile tedavi olanakları açısından pandemiyle mücadeleyi en iyi yöneten ülkelerden birinin Türkiye bir diğerinin ise Türkiye’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çekti. “Ülkelerimizin uluslararası alanda yankı bulan bu başarısı Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs’a olan güveni arttırmıştır. Covid-19 sürecinde halkımızın sağlığını koruma noktasında elde ettiğimiz başarı sayesinde, dünyada hızla değişmeye başlayan tatil anlayışı noktasında, sağlık hizmeti ile turizm hizmetini birleştirerek; medikal turizm, termal turizm, ileri yaş turizmi ve engelli turizmi gibi çeşitli ürünler sunan ülkelerimizin önümüzdeki süreçte turizmden elde edeceği gelirleri de arttıracağını ön görüyorum” dedi.

Sağlığı koruyucu ve geliştirici tatillere yönelim arttı…

Covid-19 sürecinde yaşanan psikolojik ve zihinsel yorgunluğun etkisinden kurtulmak isteyen insanların pandemi sonrasında sağlığı koruyucu ve geliştirici tatillere yöneldiğini de söyleyen Ahmet Savaşan, Wellnes, SPA ve termal ürünler sunan ülkelerin sağlık turizminde önemli bir ivme kazanacağının da altını çizdi. Ahmet Savaşan, “pandemi sonrasında değişen turist profiline uygun sağlık turizmi ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’de de geliştirilerek bu alanda sürdürülebilir bir noktaya ulaşılabilmesinde çalıştayda tartışılan, sağlık turizmi hukuku ve mevzuatı, sağlık turizmine yönelik eğitim ve nitelikli insan kaynağının artırılması, satış ve pazarlama stratejileri, uluslararası sertifikasyon ve akreditasyon konularının belirleyici öneme sahip oluğuna vurgu yaptı.