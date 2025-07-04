İzmir'de orman yangınları sürüyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevlerle mücadelenin en yoğun olduğu nokta Ödemiş'ten dün iki acı haber geldi. Bir orman işçisi hayatını kaybetti, yatağa bağımlı bir vatandaş yaşamını yitirdi. Buca ve Çeşme'de de yangınlar sürüyor.

Bölgeden gece boyunca gelen görüntüler, yangın dehşetini gözler önüne serdi. Üç noktada da yeni günün başlamasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında başladı.

Ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ilerledi. Ekipler, bölgede bir kişinin cansız bedenine ulaştı. 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın yatağa bağımlı olduğu, eşinin yangın sırasında yardım istemek için evden ayrıldığı anlaşıldı. Söndürme çalışmaları sürerken bir diğer acı haberi TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. Orman işçisi İbrahim Demir 39 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Orman yangınına müdahale için Konya'dan Ödemiş'e gitmişti. Aracı arızalanınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.