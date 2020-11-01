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İzmir’de can kaybı 73’e yükseldi

İzmir’de can kaybı 73’e yükseldi

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 73 olduğunu bildirdi.

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Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 73 olduğunu bildirdi..

AFAD verilerine göre, yaralı 949 kişiden 729’u taburcu oldu, 220 kişinin tedavisi devam ediyor. AFAD’dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 729’unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220’sinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
 

İzmir’de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, depremin ardından 43’ünün büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere 987 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

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