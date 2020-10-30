İzmir'de deprem: 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de 6,6'lık depremle sallandı.



Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

16,54 kilometre derinlikte oluşan deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

4 can kaybı, 120 yaralı

TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var'' dedi. AFAD'dan yapılan ilk açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

Birçok ilde hissedildi



Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

Erdoğan: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız"

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Seferihisar'da tsunami de oldu

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'de binaların çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalanlar var. Depremin Ege Denizi'nde yarattağı tsunami sonrasında ise Seferihisar'da sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.





NTV'ye açıklama yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Hasar gören binalara yetkililer inceleme yapmadan girilmemeli. Artçı depremlerin bir hafta boyunca devam edeceği ön görülüyor" ifadelerini kullandı.