İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı

Türkiye'de İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 157 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Barış Karcı, İzbeton Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, İzsu Genel Müdürü Gürkan Erdoğan yer alıyor.

CHP sabahın erken saatlerinde yapılan gözaltıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara benzeterek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin olarak, "Şafak operasyonları bitmiyor. İfadeye çağrılsa gidip ifade verebilecek konumdaki insanlara itibar suikastı yapılıyor" dedi.

Gözaltı kararına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şafak vakti yapılan gözaltının "hukuki bir zorunluluk değil, açık bir siyasi tercih" olduğunu savundu.

Bakan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket' diyerek bu operasyonların işaretini saraydan vermişti" dedi.

Bakan, gözaltıların "talimatla hareket eden bir yargı düzeninin ürünü" olduğunu savundu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Haziran'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP belediyelerine yönelik soruşturmalarla ilgili, "Durumlar, hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor" demişti.

NATO Liderler Zirvesi için gittiği Hollanda'nın Lahey kentinden dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka illerde de ne yazık ki durum felaket" ifadesini kullanmıştı.