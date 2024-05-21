İzcan: “Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığı kaldırılmalıdır"
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılarak yargı yolunun açılmasını talep etti.
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılarak yargı yolunun açılmasını talep etti.
İzcan yazılı açıklamasında, Yeşilırmak’ın yaptığı açıklamayla Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden “sahte diploma aldığını kabul ettiğini” söyledi.
Sahte diploma yolsuzluğu soruşturmasında bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu savunan İzcan, hükümetin de Meclis'i bu konuda çalıştırmadığını öne sürdü.
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Etiketler : BKP, izzet izcan, Emrah Yeşilırmak