“İtirazlar alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilecek”

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamağı (KGS-1) ile ilgili YENİDÜZEN’in gündeme getirmesi üzerine açıklama yaptı.

Sınav sonrası itiraz sürecinin rutin şekilde devam ettiği ve yapılan itirazların belirlenen takvim doğrultusunda alanında uzman kişiler tarafından değerlendirildiği belirtilen açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından itiraz sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edildi.

Veliler, bazı sorularda hatalar olduğuna dair YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunmuştu.

“Sınavda; yanıltıcı, kafa karıştırıcı ve müfredat dışı konular yer aldı”