“Sınavda; yanıltıcı, kafa karıştırıcı ve müfredat dışı konular yer aldı”

Serap ŞAHİN

Bir grup veli, Cumartesi günü gerçekleştirilen KGS-1 Sınavında yer alan İngilizce sorularında hatalar tespit etti. Veliler; sınavda yanıltıcı, kafa karıştırıcı ve müfredat dışı konuların yer aldığını iddia ederek, söz konusu soruların yeniden değerlendirilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’ne dilekçe sundu.

Veliler adına YENİDÜZEN’e konuşan Özgü Cemal Işıman; sınavın ölçme ve değerlendirme bakımından yetersiz kaldığını, çocukları ciddi bir strese soktuğunu ve kafa karışıklığı yarattığını belirtti. Bakanlığa sundukları dilekçede tespitlerin kanıtlı olarak ifade edildiğini belirten Işıman, veliler olarak söz konusu soruların yeniden değerlendirilmesi talebi olduklarını belirtti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) genel sekreterleri, sınav sisteminin öğrencileri sadece akademik başarıya göre değerlendirdiğini, eşit eğitim ilkesini zedelediğini ve çocukları ağır bir psikolojik baskı altına soktuğunu belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, mevcut sistemin öğrencileri ezbere yönlendirdiğini ve özel ders, kurs gibi ek harcamalar nedeniyle ekonomik adaletsizliği artırdığını ifade ederek, “Bu sınavlar çocukları yarışın içine sokuyor, psikolojik baskı yaratıyor. Önerilerimizi defalarca sunduk ancak Bakanlık sıcak bakmıyor.” dedi. Sınavlardaki teknik sorunlara da dikkat çeken Maviş, müfredat dışı sorular ve fotokopi baskılı, kalitesiz görsellerin öğrencileri zor durumda bıraktığını söyledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise sınav sisteminin fırsat eşitliğini yok ettiğini belirterek, “98 alan giriyor, 97 alan giremiyor. Bu çocukların eğitim hakkını elinden alıyor. Velilerin itirazları haklı, bazı sorular objektif değil.” ifadelerini kullandı. Gökçebel, özel okullara olan talebin artmasıyla eğitimin ticarete dönüştüğünü vurgulayarak, devlet okullarındaki öğrencilerin aynı sınavlara hazırlanmak için maddi bedel ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Veliler adına YENİDÜZEN’e konuşan Özgü Cemal Işıman:

“İlkokul 5. sınıf müfredatında olmayan konular var"

Veliler adına YENİDÜZEN’e konuşan Özgü Cemal Işıman; sınavın ölçme ve değerlendirme bakımından yetersiz kaldığını, çocukları ciddi bir strese soktuğunu ve kafa karışıklığı yarattığını belirtti.

Işıman, "Kafa karışıklığı, aynı kâğıt üzerindeki matematik sınavına dahi etki etti.” dedi. Bazı soruların da müfredat dışı olduğunu belirten Işıman, sorularda eşit dağılımın olmadığını söyledi.

Işıman, dilekçede de belirtildiği üzere 1, 2, 3, 4,16 ve 17’inci sorularda ve ilgili parçanın kendisinde, 21’inci ve 22’inci sorularda hatalar ve ilgili parçanın kendisinde çocukları yanıltıcı kafa karıştırıcı ve müfredat dışı konular olduğunu tespit ettiklerini, ayrıca yapılan incelemede ilgili bazı ünitelerden de hiç soru sorulmadığını söyledi.

Işıman, “Orta bir seviyesine giren, ilkokul 5. sınıf müfredatında olmayan konular var" dedi.

Sınavda sorulan soruların bir kısmının doğru cevabının belirsiz olduğunu, özellikle İngilizce bölümünde çocukların karşılaştıkları soru kalıplarının müfredatta yer almadığını belirten Işıman, veliler olarak söz konusu sorularının yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Sınavın çocuklar üzerinde yarattığı kaygıyı da dile getiren Işıman, "İngilizce bölümünün soruları öz değerlendirmeden kaymış vaziyettedir. Beş-altı önemli konu var ki bunlardan hiçbir soru yok. Veliler olarak talebimiz, tekrardan bu soruların değerlendirilmesidir. Kanıtlarla birlikte dilekçede yazıldı." dedi.

Işıman, "Sınavda parçalardan biri bir sayfa kadar uzundu. Parçalar uzun, anlaşılması zor ve bir yetişkin için bile 5 dakika içerisinde anlaşılamayacak şekildeydi. Son iki soru, 2 dakikadan fazla süre işten gerektiren sorulardı. Matematik öğretmenleri de aynı görüşte. Bu çocukları o kadar dağıttılar ve zamanlarını harcadılar ki, İngilizce sınavında çelişkiler nedeniyle çocukların matematiğe zamanı kalmadı." dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Eğitim Bakanlığı’nın, alan uzmanlarıyla bu soruları değerlendirmesi gerekiyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, mevcut sistemin öğrencileri sadece akademik olarak ölçtüğünü, ancak potansiyellerini, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran bir değerlendirme modeli olmadığını vurgulayarak, "Bu eksiklik, çocukları ezbere yönlendiriyor, psikolojik olarak baskı altına alıyor." dedi.

Sınav sisteminin öğrencileri başarılı ya da başarısız olarak sınıflandırdığını belirten Maviş, "Çocuklar okullarda eşit eğitim almaya çalışırken, bir grup öğrenci okul sisteminin dışına çıkarak ekstra çaba, emek ve ekonomik harcamayla bu sınavlara hazırlanıyor. Bunun değişmesi gerektiğini defalarca söyledik ama Bakanlık önerilere sıcak bakmıyor." diye konuştu.

Öğrencilerin yarışa sokulduğu elemeci sistemin her yıl tartışmalara yol açtığını belirten Maviş, "Ailelerin paylaştığı soru örneklerine bakıyoruz, itirazları haklı buluyoruz. Eğitim Bakanlığı’nın hızlı bir şekilde alan uzmanlarıyla bu soruları değerlendirmesi ve ortada bir yanlış varsa düzeltmesi gerekiyor." dedi.

Özellikle İngilizce sınavında müfredat dışı soruların yer aldığını belirten Maviş, "Türkçe sorularında da kullanılan görseller renkli basılmadığı için öğrenciler soruları net algılayamadı. Her çocuğun sınav kaydı için ücret ödemesine rağmen, sınav kağıtları fotokopi mantığıyla dağıtıldı. Bu nedenle bazı resimler net görünmedi ve çocuklar sorularla görselleri bağdaştıramadı." ifadelerini kullandı.

Maviş, 12 yaş altındaki öğrencilerin soyut kavramları tam anlamıyla kavrayamadığını belirterek, "Bu yaş grubu somut sorulara ve anlatımlara daha iyi yanıt verebilir. Ancak mevcut sistem, öğrenmeye değil, ezbere ve soru çözme becerisine dayalı bir yapı oluşturuyor." dedi. Maviş, "Daha klasik, mülakata dayalı ve çocukların potansiyellerini ortaya çıkaran bir ölçme-değerlendirme sistemi kurulabilir." diye konuştu.

Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı kitapçığa göre öğrencilerin kendilerini hazırladığını belirten Maviş, "Çocuklara karmaşık sorular değil, net ve anlaşılır sorular sorulmalıdır. Ailelerin bu noktadaki itirazları yerindedir. Eğer bir çocuğun başka bir okula başlama arzusu birkaç soruya bağlı kalıyorsa, bu sınav sistemini baştan sorgulamamız gerekiyor." dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

"Veliler haklı, bazı sorular objektif değil”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, KGS türü seçmeci ve elemeci sınav sistemlerinin çocukları objektif olmayan sorularla ölçtüğüne dikkat çekti "Bu yaşlarda böyle bir sistemin çocukları nasıl etkilediğini defalarca söyledik. Bu sınavın nelere yol açtığını çok iyi biliyoruz." dedi.

Kamusal eğitimin nitelikli ve eşit olması gerektiğini vurgulayan Gökçebel, "Her çocuk eşit şartlarda eğitime ulaşabilmelidir. Oysa ki, 98 alan çocuğun girdiği sınavla 97 alan çocuğun giremediği bir sistem var. Bu, bazı özelliklere sahip çocukların fırsat eşitliği içinde eğitim alması gerektiğini görmezden geliyor." şeklinde konuştu.

Sınav sorularındaki hatalara ve Bakanlığın bu konuda ilgisizliğine de dikkat çeken Gökçebel, "Veliler bu konuda haklı. Bazı sorular objektif değil, resimler kötü baskıyla verilmiş. Bu şekilde ölçme yapılması mümkün değil. Sınavın doğru yapılmadığını ve soru hatalarını incelediğimizde, Bakanlığın umursamaz tavrı açıkça görülüyor." dedi.

Özel okullara olan talebin arttığını, özel okulların ticarethaneye dönüştüğünü ve devlete rakip hale geldiğini belirten Gökçebel, "Özel okulları ödeyemeyen veliler, kamusal okullarda aynı sınavlara hazırlanmak için bedel ödüyorlar ve böyle sorularla karşılaşıyorlar." ifadelerini kullandı.



