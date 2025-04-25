İthal ve yerli toplam 5 üründe kalıntı tespit edildi

Gıda denetiminde ithal ve yerli toplam 5 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

18-24 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, ithal ürünlerden alınan 27 numunenin 24’ü temiz çıkarken, 3 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürün tespit edilen SVS Tic. Ltd. Şti. ve Halil Kasap Paz. Ltd.’e ait dolmalık biberler firmaların talebi üzerine imha edildi. REE Tic. Cahide Kılıç’a ait dolmalık biber ise yine limit üstü ürün içerdiği gerekçesiyle firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise 24 numunenin 22’si temiz çıktı. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Doğancı köyü sakini Alpay Kavaz’a ait Valensiya portakal ile Mağusa sakini Yıldıray Dağlı’ya ait kapya biberin hasatları, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.