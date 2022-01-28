İşverenler Sendikası: Devlet katkısının artırılmasına yönelik girişim başlatacağız

İşverenler Sendikası, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırılan brüt 7 bin TL asgari ücreti yargıya taşıma kararını askıya aldı, ‘işverene devlet katkısının artırılmasına’ yönelik girişim başlatma kararı aldı.

Sendika Başkan Yardımcısı Metin Arhun, Ekonomik Örgütler Platformu’nda yer alan sektör temsilcilerinin ayrı ayrı toplantı yaptıklarını ifade ederek, “Asgari ücretle uğraşmak yerine devlet katkısının artırılmasını sağlamanın doğru olduğuna karar verdik” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e süreçle ilgili bilgi veren Arhun, “Kararımız baki, vazgeçmedik, sadece askıya aldık” dedi.

Arhun, yeni hükümetin kurulmasını beklediklerini dile getirerek, “Seçim dönemi olduğu için her şey yeni kurulacak olan hükümete ve seçimden sonraya bırakıldı. Yeni hükümetin tutumunu göreceğiz” şeklinde konuştu.

Şu anda devam eden işverene sigorta destek priminin Şubat ayında sona ereceğini kaydeden Arhun, “Destekler, fondan karşılanıyor. 11 milyon TL aylık birikiyor. Asgari ücret arttığında fonunun geliri de artacak. 15 milyon TL’ye ulaşabilir” dedi.