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Asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi!

Asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi!

Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücret Resmi Gazete'de yayınlanarak  yürürlüğe girdi.

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Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücret Resmi Gazete'de yayınlanarak  yürürlüğe girdi. Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı, oy çokluğu ile onaylanan net 6 bin 90, brüt 7 bin TL asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında yürürlüğe girdiğini  açıkladı.

YENİDÜZEN’e kısa bilgi veren Yaylalı, yeni asgari ücretin 1 Ocak’tan itibaren geçerli olduğunu da belirtti.

 

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Asgari ücrete yeniden oyçokluğu kararı: Net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TLAsgari ücrete yeniden oyçokluğu kararı: Net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL

 

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