Asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi!

Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücret Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı, oy çokluğu ile onaylanan net 6 bin 90, brüt 7 bin TL asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında yürürlüğe girdiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e kısa bilgi veren Yaylalı, yeni asgari ücretin 1 Ocak’tan itibaren geçerli olduğunu da belirtti.

Asgari ücrete yeniden oyçokluğu kararı: Net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL