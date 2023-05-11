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İstisnai yurttaşlık rekoru: 1 oturumda 101 kişi

İstisnai yurttaşlık rekoru: 1 oturumda 101 kişi

UBP-DP ve YDP hükümeti yurttaşlık dağıtmakta hız kesmiyor. Tek bir Bakanlar Kurulu toplantısında toplam 101 yabancı uyruklu kişi KKTC vatandaşı yapıldı.

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Ünal Üstel başbakanlığında kurdurulan UBP-DP-YDP, istisnai yurttaşlıklar konusunda yeni bir rekora imza attı.

Hükümet tek oturumda 101 kişiye istisnai yurttaşlık verdi.

Yurttaşlıklarla ilgili 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendi kullanıldı.

İlgili madde “Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zorunlu görülenler” olarak yer alıyor.

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