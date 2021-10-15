İstifa öncesi 17 kişiye daha yurttaşlık!
UBP DP YDP Azınlık Hükümeti, istifa öncesindeki son Bakanlar Kurulu toplantısında 17 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi.
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UBP DP YDP Azınlık Hükümeti, istifa öncesindeki son Bakanlar Kurulu toplantısında 17 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi.
Karar, 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
KKTC yurttaşlığına alınan isimler şöyle: Abdülkadir Kalkan, Ion Cherdevara, Gökhan Pilatin, Hüseyin Taş, Ahmet Berber, Yağmur Nilay Cömertpay, Müslüm Taş, Yeter Koçak, Halil Eroldan, Larysa Sütşurup, Uğur Kürüm, Fatih Kalkan, Serkan Özer, Merve Nur İrmak, Göksel Aksoy, Andrey Aslantekin, Burak Taşkan.
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Etiketler : yurttaşlık, RESMİ GAZETE