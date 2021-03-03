İşte Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la, Başbakan Ersan Saner arasında bugün Ankara’da imzalanan Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü açıklandı.
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Ankara’da imzalanan Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la, Başbakan Ersan Saner arasında bugün Ankara’da imzalanan Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü
KKTC’nin kovid-19 salgın sürecinde yaşadığı sıkıntıların aşılmasını, alt yapısının tamamlanmasını, e-devlet projesinin gerçekleştirilmesini, sektörlerin sorunlarının aşılmasını ve müreffeh bir KKTC yolunda ilerlenmesini hedeflemektedir. ( Ek-1)"
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