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İşte şanslı rakam

İşte şanslı rakam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği  20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

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Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye “19696” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 2  Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan "19696" numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da

Devlet Piyango’sundan yapılan açıklamada 8 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 500 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 50 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri yarından (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.

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