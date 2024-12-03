İşte o 6 araba: Torpido gözleri ‘söküldü’

Ertuğrul SENOVA

Mağusa Limanı’na gelen bir gemideki araç içerisinde 2,5 milyon Sterlin ‘kara para’ bulunduğu iddiasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, 36 saat boyunca, 3 birimiyle limanda arama yapan polis, olaya ilgili soruşturma başlatmadı.

YENİDÜZEN, söz konusu gemiden çıkan ve torpido gözleri sökülmüş halde bulunan 6 adet aynı marka ve aynı model kamyonetin görüntülerine ulaştı, araçların polis tarafından ‘emare’ olarak alınmadığı, aksine galeri sahibine verildiği öğrenildi.

Öte yandan, ortaya konan iddialar Mağusa Limanı’ndaki güvenlik zafiyetini de bir kez daha gündeme getirdi. Elde edilen bilgilere göre, iddiaya konu gemiden inen araçların bulunduğu noktayı gözetleyen kameraların kabloları “uzun yıllardır” kesilmiş ve tamir edilmemiş olduğu belirlendi.

Güvenlik zafiyetiyle ilgili öne çıkan bir diğer konu ise, dileyen kişinin, dilediği saatlerde limana girebilmesi oldu.

Polis soruşturma başlatmadı

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, 36 saat boyunca, 3 birimiyle limanda arama yapan polis, olaya ilgili soruşturma başlatmadı, aksine ‘emare’ olarak görülen ve torpido gözlerinin söküldüğü tespit edilen araçlar, kontrolün ardından, ithal eden oto galeri sahibine geri verildi.

YENİDÜZEN, torpido gözleri sökülen, aynı yıl ve modeldeki Isuzu marka 6 kamyonetin görüntülerine de ulaştı. Araçlardan bazılarının torpido kapaklarının tamamen söküldüğü, bazılarının ise sadece vidalarının çıkarıldığı gözlemlendi.

Güvenlik zafiyeti yine gündemde

Öte yandan, ortaya konan iddialar Mağusa Limanı’ndaki güvenlik zafiyetini de bir kez daha gündeme getirdi.

Elde edilen bilgilere göre, iddiaya konu gemiden inen araçların bulunduğu noktayı gözetleyen kameraların kabloları “uzun yıllardır” kesilmiş ve tamir edilmemiş durumda

Güvenlik zafiyetiyle ilgili öne çıkan bir diğer konu ise, dileyen kişinin, dilediği saatlerde limana girebilmesi oldu.

İddialar neler, polis ne diyor?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Mağusa Limanı’na gelen bir gemideki araç içerisinde milyonlarca Sterlin ‘kara’ para bulunduğunu ve bu paranın, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu’nda ‘önemli bir konumda’ görev yapan bir ismin, birinci derece yakınına ait olduğunu iddia etmişti. Özersay, polisin cuma gününden bu yana konuyla ilgili doğru ya da yalan; herhangi bir resmi bir açıklama yapmadığını “birilerinin, soruşturmayı kayıt dışı bırakmaya çalışabileceğini, bu sayede devletin paraya el koyamayacağını” ifade etmişti. Özersay’ın açıklamaları üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Polis Basın Subaylığı ise, “Polisin yapmış olduğu herhangi bir para tespiti yok” açıklaması yapmıştı. Limanların bağlı olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Bize ulaşan böyle bir bilgi yok, Sayın Kudret Özersay’ı elindeki bilgileri açıklamaya davet ediyorum” demişti. Öte yandan polis ve Erhan Arıklı’nın “böyle bir para tespiti yok” açıklamalarının üzerine YENİDÜZEN’in yeniden ulaştığı Kudret Özersay ise, “siyasilerle bağlantılı olduğu içi üzerini örtmeye çalışıyorlar. Kara para konusundaki soru işaretlerini arttırıyorlar" demişti.