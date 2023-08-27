İşte Hirstodulidis’in Kıbrıslı Türklere yönelik hazırladığı paket!

Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in yakında açıklamayı planladığı “Kıbrıslı Türkler’in cumhuriyetteki haklarına yönelik tedbir paketi” olduğunu iddia ettiği bir dizi madde yayımladı.

Politis’ten Katerina Iliadi’nin imzasını taşıyan habere göre Hristodulidis’in söz konusu maddeleri açıklamak için hem Pile meselesinin nasıl sonuçlanacağını, hem de bugün adaya gelen BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın temaslarını beklediği ifade edildi.

Habere göre paket, 14 maddeden oluşuyor.

Söz konusu maddeler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı güven yaratıcı önlemleri olarak da anılıyor.

Maddeler arasında, karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık hakları, iki toplumlu girişimcilik projelerinin finanse edilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi, Kıbrıslı Türklere yönelik GESY hakları, banka hesabı açma hakkı, dul yardımı, 112’nin Türkçe dilde de destek vermesi, öğrenci ve işçilerin barikatlardan geçişlerini kolaylaştıracak akıllı sistemler gibi açılımlar bulunuyor.

Politis’te yayımlanan maddeler şöyle:

İlk aşamada 3 bin 530 vatandaşlık başvurusunu kapsayan; Türk vatandaşlarıyla evli olan ve yurtdışında düğün yapan, öğrenimleri sırasında tanışanların çocuklarına vatandaşlık verilmesi.

İki toplumdaki giriçimler arasındaki işbirliğini destekleyecek bir komite oluşturulması

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yer alan ürünler listesinin genişletilmesi.

Güneyde çalışmayan veya yaşamayan Kıbrıslı Türklerin Genel Sağlık Sistemi – GESY kapsamında olması ve ilk etapta kronik veya ciddi hastalığı olanların sistemden yararlanması.

Kıbrıslı Türklerin güneyde temel işlemler için banka hesapları açmasına ilişkin gecikmeli kararın uygulanması ve kuzey – güney arasında para transferi yapmanın yollarının bulunması.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum konsorsiyumların ortak ticari faaliyetlerinin mali desteğine yönelik Avrupa Birliği’nin finanse edeceği hükümet programları oluşturulması.

Dul yardımları gibi ödeme haklarının genişletilmesi.

Barışı teşvik etmek amacıyla eğitim alanında girişimler ve eylemler gerçekleştirmek, iki dili, iki toplum arasında yaygınlaştırmak.

10. Acil durum numarası olan 112'nin Türkçe konuşmaya başlaması.

Kıbrıslı Türk işçi ve öğrencilerin barikatlardan günlük geçişlerini kolaylaştırmak adına kontrollerin hızlandırılması ve akıllı geçiş sisteminin getirilmesi.

Kıbrıslı Türklerin Avrupa müktesebatıyla ve Euro ile uyumlaştırılmasına ilişkin geçici komitenin yeniden faaliyete geçmesi.

Kıbrıs sorununun, Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarında öngörüldüğü şekilde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde çözülmesine yönelik bilgilendirme kampanyası.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni geçiş noktaları açmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulaması.