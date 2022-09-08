İşte belediye seçimlerinin ertelenmesine dair kararın tam metni

Anayasa Mahkemesi'nin belediye seçimlerinin ertelenmesine dair aldığı kararın gerekçeli metni yayınlandı.

Karardan öne çıkan ibareler şöyle:

"Davalıyı temsilen hazır bulunan Başsavcı Yardımcı Muavini, Cumhuriyet Meclisi’nin Haziran 2022 içerisinde seçim tarihi belirlememekle hata yaptığını ve Anayasa’ya aykırı davrandığını kabul ederek, Emare 1, seçimin ertelenmesi ile ilgili Yasa Tasarısı için verilen görüşte bunu dile getirmiş olduklarını ifade etti. "

"Hukuk Dairesi Emare 2 29.3.2022 tarihli yazı ile, Anayasa’da yerel seçimlerin ertelenmesine dair bir kural bulunmadığı dolayısıyla, Tasarı’nın Anayasa’ya aykırı olması kuvvetle muhtemel olduğundan Tasarı ile ilgili görüş verilemeyeceğini belirtti."

"Anayasa Mahkemesi, huzurundaki dava konusu Yasa’nın Anayasa’ya aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdür. Kararın yerel seçimlerin yapılması noktasında ülkedeki etkisinin ne olacağını düşünmek, Yasa’yı kabul eden, milletin temsilcilerinden oluşan Cumhuriyet Meclisi’ne aittir."

KARARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ