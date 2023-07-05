İstatistik Kurumu’na göre yıllık enflasyon %65.43

İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kuruma göre Haziran ayında hayat, Mayıs ayına oranla yüzde 11,44 oranında pahalılandı.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, bir önceki aya göre %11.44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %33.32 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %65.43 artış gerçekleşti.