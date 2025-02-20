İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle THY’nin Ercan uçuşları iptal oldu
Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava ulaşımı da olumsuz etkileniyor.
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Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava ulaşımı da olumsuz etkileniyor.
Türk Hava Yolları’nın bugün yapılması beklenen İstanbul-Ercan-İstanbul arasındaki iki seferi kar yüzünden iptal edildi.
TAK muhabirinin T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden aldığı bilgiye göre, THY’nin THY966 İstanbul-Ercan ve THY967 Ercan-İstanbul seferleri yapılmayacak.
Foto: Arşiv
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