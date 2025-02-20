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  3. İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle THY’nin Ercan uçuşları iptal oldu
İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle THY’nin Ercan uçuşları iptal oldu

İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle THY’nin Ercan uçuşları iptal oldu

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava ulaşımı da olumsuz etkileniyor.

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Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava ulaşımı da olumsuz etkileniyor.

Türk Hava Yolları’nın bugün yapılması beklenen İstanbul-Ercan-İstanbul arasındaki iki seferi kar yüzünden iptal edildi.

TAK muhabirinin T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden aldığı bilgiye göre, THY’nin THY966 İstanbul-Ercan ve THY967 Ercan-İstanbul seferleri yapılmayacak.

Foto: Arşiv

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