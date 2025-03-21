İstanbul Barosu yöneticilerinin görevlerine son verildi!

TC İstanbul Barosu yöneticileri hakkındaki görevden el çektirme davasında karar çıktı. İstanbul Barosu'nun görevine son verildi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle açılan davada karar çıktı.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine karar verdi.