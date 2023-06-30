İsrail’den Kıbrıs’ın kuzeyine “taşıyıcı annelik” yasağı İsrail Adalet Bakanlığı, özellikle eşcinsel çiftler tarafından çocuk sahibi olmak amacıyla tercih edilen taşıyıcı annelik uygulamasının Kıbrıs’ın kuzeyinde yaptırılmasını yasakladı.

Haravgi gazetesine göre, İsrail Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail vatandaşı kişilerin kuzey Kıbrıs’ta taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmaları yasaklandı. Adanın kuzeyindeki yerel otoriteler ise bu yönde herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

İsrail’deki açıklamaya göre, kuzey Kıbrıs’ta taşıyıcı anne olan kişilerin hamilelik öncesi ve süresince insan ticareti ve cinsel istismara maruz kaldığına dair göstergelerin bulunduğu iddia edildi.

Haravgi, aynı yasağın Arnavutluk ve Kenya için de getirildiğini vurguladı