İsmail Arter de çekildi

Düzenlediği basın toplantısıyla Mağusa Belediyesi’ne ‘bağımsız’ başkan adayı olacağını açıklayan İsmail Arter, kararını açıkladıktan bir gün sonra adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arter, “son 24 saat içerisinde yaşanan siyasi hareketliği dikkate aldığını ve kendisini koşulsuz destekleyen seçmen kitlesinin bağlı bulunduğu siyasi partilerle sorun ve mağduriyet yaşatmamak adına” çekildiğini açıkladı.

Arter'in kararını açıklamasından kısa bir süre önce de, Mağusa Belediyesi'ne bağımsız başkan adayı olacağını açıklayan Cem Dana, çekildiğini açıklamıştı.

"Adaylıktan çekilmem söz konusu değil" açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden adaylıktan çekilen Dana, YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamasında, "Mağusa'daki sağ oyları bölmemek adına Artar ile birlikte çekilme kararı aldıklarını" söylemişti.

İsmail Arter, çekilme kararına ilişkin yaptığı şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere 2014 ve 2018 seçimlerine birçok partinin bağımsız ortak Belediye Başkan adayı olarak katıldım. Oysaki 25 Aralık 2022 seçimlerinde geçmişte destek olan siyasi partilerce şahsımın bağımsız ortak adaylığı konusunda konsensus sağlanamadı.

Dün yaptığım adaylık açıklamamdan sonra çok güçlü bir halk desteğini yanımda gördüm.

Herkese sonsuz teşekkür ederim.

Ancak son 24 saat içerisinde yaşanan siyasi hareketlilik tarafımdan dikkate alınarak beni koşulsuz destekleyen geniş seçmen kitlesinin bağlı bulundukları siyasi partilerle sorun ve mağduriyet yaşamamaları adına, ailece, 25 Aralık 2022 seçimlerinde aday olmama kararı aldık.

Gerek görülmesi halinde konu ile ilgili geniş açıklamaları daha sonra yapabileceğimi bildiririm.”

“Mağusa’da sağın oylarını bölmemek için Arter ile çekilme kararı aldık"