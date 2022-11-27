“Mağusa’da sağın oylarını bölmemek için Arter ile çekilme kararı aldık"

Mağusa Belediyesi'ne bağımsız başkan adayı olacağını açıklayan ancak çekilme kararı alan Cem Dana, YENİDÜZEN'e konuştu, "İsmail Arter ile görüştük, sağın oylarını bölmemek için ikimiz de çekilme kararı aldık" dedi.

Dana, UBP'nin Erdal Özcenk'i destekleme kararı aldığını, Arter ile kendisinin aday olması halinde oyların bölüneceği düşüncesiyle çekilme kararı aldıklarını söyledi.

Mağusa Belediyesi'nin mevcut başkanı İsmail Arter, dün yaptığı basın toplantısında yeniden bağımsız aday olacağını açıklamıştı.

Dana, Arter’in de gün içerisinde adaylıktan çekildiğini açıklayacağını söyledi.

“Adaylıktan çekilmem söz konusu değil” dedikten 24 saat sonra adaylıktan çekildi