İskele’ye Kayıp Otobüs Anıtı yapılacak

İskele Belediyesi, Kıbrıslı Rumlar tarafından öldürülen 11 Kıbrıslı Türkü taşıyan Kayıp Otobüs’ün anıtını inşa edecek.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs 1964’te yola çıkan ancak Kıbrıslı Rumlar tarafından kaçırılarak öldürülen 11 Kıbrıslı Türk’ü taşıyan Kayıp Otobüs’ün anıtı İskele’de Prof. Dr. Serdar Saydam Caddesi, İskele Karpaz Anayolu üzerinde Bahçeler mevkiinde inşa edilecek. Çarşamba günü temeli atılacak anıtın, öldürülen kişilerin kaybolduğu günün yıl dönümü olan 13 Mayıs 2024’te bitirilmesi hedefleniyor.

Larnakalılar Derneği’nin talebi üzerine İskele Belediyesi İmar Birimi tarafından tasarlanan, Yüksek Mimar Naciye Erol’a ait Anıt Projesi, Belediye’nin öz kaynakları ile Belediye personeli tarafından yapılacak. Kayıp Otobüs Anıtı’nda, 11 Kıbrıslı Türk Şehidi temsil eden ve önlerinde şehitlerin kimlik bilgilerinin yer alacağı sütun, sütunların gerisinde ise 13 Mayıs 1964’te şehitlerimizle birlikte ortadan kaybolan Kayıp Otobüs heykeli olacak. Anıtta ayrıca, şehitlerin özel eşyalarının sergilenebileceği vitrin de yer alacak. Anıt tamamlandıktan sonra ise kullanımı, Larnakalılar Derneği ile Kayıp Otobüs Aileleri Derneği’ne devredilecek.