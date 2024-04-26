İskele’deki bir inşaatta ceset bulundu. Polis, cansız bedenin, 47 yaşındaki Rus uyruklu Anddrei Belchenko’ya ait olduğunu açıkladı. Cansız beden üzerinde yapılan dış muayenede, yüksekten düşmeye bağlı olarak vücudunun muhtelif yerlerinde kırık ve ekimozlar tespit edildiği belirtildi.

Polis, Belchenko’nun kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“26.04.2024 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, İskele'de, Long Beach Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatın toprak zemini üzerinde İskele'de sakin, Rus uyruklu Anddrei BELCHENKO (E-47) ölü olarak bulunmuştur. Müteveffanın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, yüksekten düşmeye bağlı olarak vücudunun muhtelif yerlerinde kırık ve ekimozlar tespit edilmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”