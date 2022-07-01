İskele'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

İskele’de 4 kişi uyuşturucu madde tasarruf ziraat ve tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 00.10 sıralarında, İskele’de bir polis ekibi almış olduğu şikayet üzerine 32 yaşındaki A.A.(E), 33 yaşındaki S.S.(K), 20 yaşındaki P.B.(E) ve 41 yaşındaki A.H.B.'nin (E) kalmakta oldukları ikametgahta, saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki tespit ederek, emare olarak alındı.