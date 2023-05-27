İskele'de korkutan kaza

Mağusa-Karpaz Anayolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazası korkuttu, kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Mağusa-Karpaz Anayolu'nda dün akşam saat 21.30'da 25 yaşındaki Oghenerukevwe Amudu, kullanımındaki UE 261 plakalı aracı ile İskele istikametine doğru süratli bir şekilde seyrederken harup ambarlarının bulunduğu çembere geldiği sırada önce çemberin bordür taşlarına, daha sonra çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.