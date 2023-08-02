İskele'de iş kazası: Kan ve doku örnekleri alındı

İskele'de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık havuzu içine tedbirsizce gönderilen Mohammad Shayesteh ve Mohamad Aghjeloo'nun hayatını kaybetmesi üzerine polis soruştıurması devam ediyor. Polisten yapılan açıklamada Mohammad Shayesteh ve Mohamad Aghjeloo'nun ölüm sebeplerinin tespit için kan ve doku örnekleri alındığı belirtildi.