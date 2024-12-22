İskele'de engelli birey ailelerine yönelik “Engelli İstihdam Destek Semineri” düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı altında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması Projesi” kapsamında engelli birey ailelerine yönelik “Engelli İstihdam Destek Semineri” düzenlendi.

Süreyya Ceylan Gürdal tarafından verilen seminer 17 Aralık Salı günü İskele Kapalı Düğün Salonu’nda yer alırken, İskele ve civar bölgelerden engelli birey aileleri tarafından takip edildi.

Seminer bağlamında, engelli bireylerin iş hayatında yer almalarının onlara kazandıracağı psiko-sosyal kazanımlar, iş dünyasında katılacak her bir engelli bireyin Kıbrıs’ın kuzeyinde engelli haklarına dair mücadeleye sağlayacağı katkı anlatılarak, sürecin başarısı için ailelerin desteğinin olmazsa olmaz olduğu üzerinde duruldu.

Bunun yanında, Dernek başkanı Günay Kibrit ve proje koordinatörü Çağlar Türk, Kıbrıs’ın kuzeyinde engelli bireylerin istihdamına dair yerel yasal metinleri ve kamu, yerel idareler ve özel sektör engelli istihdamına ve fırsatlara dair açıklamalarda bulundu.

Engelli birey ailelerine yönelik “Engelli İstihdam Destek Seminerleri” 7 Ocak 2025 tarihinde Gazimağusa’da icra edilecek seminerle devam edecek.