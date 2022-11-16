İskele yıkıldı, 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Mağusa’da Kaleiçi’nde inşaat halindeki bir butik otelin ön cephe kısmına kurulan demir iskele yıkıldı, o sırada kaldırımda yürüyen 9 yaşındaki Sofiia Gorbatenko yaralandı.

Olayda ihmali görülen 45 yaşındaki A.K.S tutuklandı.

Yıkılan iskele

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgi şöyle:

"16.11.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa Kaleiçi’nde, Liman Yolu Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir butik otelin ön cephe kısmına gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kurulmuş demir iskelenin yıkılmasına sonucu, iskele parçalarının o sırada kaldırımda yaya olarak yürümekte olan Sofiia GORBATENKO (K-9)’nun omuz kısmına düşerek sağ köprücük kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Yıkılan iskele parçaları ayrıca aynı sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın da üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan Sofiia GORBATENKO, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Olayda ihmali görülen A.K.S. (E-45) hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir."