İskele üzerinde kalıp işi yaparken dengesini kaybedip aşağıya düştü

Alsancak'ta dün, yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen "iş kazasında" bir kişi yaralandı.

Polis Basın Suabylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 29 yaşındaki Zafer Özdoğan, yapımı devam eden bir inşaatta iskele üzerinde kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1,50 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Özdoğan, yaşadığı "iş kazası" sonrası Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından sağ bacağında kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.