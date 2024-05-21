İskele üzerinde dengesini kaybedip 2,5 metre yükseklikten düştü
Girne'deki bir eğlence mekânında çalışan 31 yaşındaki Caner Otaz dün ses ve ışık sistemlerinin kurulumunu yaparken iskele üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
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Girne'deki bir eğlence mekânında çalışan 31 yaşındaki Caner Otaz dün ses ve ışık sistemlerinin kurulumunu yaparken iskele üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Otaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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