İskele - Ercan Anayolu'nda kaza: İki sürücü de yaralandı

İskele - Ercan Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 64 yaşındaki Hüseyin Salihson, yönetimindeki HH 753 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Asya Atlı Spor Okulu önlerine geldiğinde yolun sağına geçti, o esnada karşı istikametten gelen 59 yaşındaki Erhan Çelik'in kullanımındaki EB 479 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.