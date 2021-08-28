Işık Kitabevi’nde “Kitap Günleri” başlıyor

Kitabevinden yapılan açıklamada, pandeminin boyutu dikkate alınarak, geniş kapsamlı bir “33’üncü Kitap Fuarı” yerine, daha dar kapsamlı “Kitap Günleri” etkinliği düzenleme kararı alındığı, belirlenen tarihler arasında çeşitli etkinlikler düzenleneceği ve kitaplarda indirim olacağı ifade edildi.

ONUR ÖDÜLLERİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİN

Açıklamada, fuar kapsamında verilen Onur Ödülü’nün bu yıl toplum sağlığı alanında ağır sorumluluk üslenen tüm doktorlar adına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne ve yüksek risk altında çalışan hemşireler adına Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne verileceği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile ortak verilen “Edebiyat Hizmet Ödülleri’nin” ise yazar Özden Selenge ve şair - öykücü M. Kansu’ya verileceği belirtildi.

3 PANEL

Ödül töreninin pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılma gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, kitap günleri boyunca siyasal gelişmeler ve pandeminin farklı boyutlarını konu alan 3 farklı panelin de düzenleneceği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

Covid-19 pandemisinin etkileri çok boyutlu bir şekilde yaşamlarımızı kuşattığı bir süreçten geçiyoruz.

Pandeminin eşlik ettiği iklim krizi, ekonomik kriz ve sosyal parçalanmalar günün sonunda bizi çok katmanlı bir anlam kriziyle yüzleştiriyor.

Geleceğin flulaştığı, bugünün ise hızla tüketildiği bir dönemde, gerek bireysel gerekse de toplumsal olarak yol bulmak, içinden geçmekte olduğumuz karmaşık zamanları anlamak ve yeni zamanları anlamlandırmak için her zamanki gibi kitaba başvuruyoruz.

Pandemi koşullarında da yıllardır olduğu gibi okuyucuları kitap ile buluşturmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl birçok kesim için buruk bir yıl olmuştu. Bu burukluğa her yıl organize ettiğimiz kitap fuarını gerçekleştirememiş olmamız da dahil…

Bu yıl ise tüm okurlarımıza iyi bir haberimiz var. Pandeminin boyutu dikkate alınarak, geniş kapsamlı bir 33’ün Kitap Fuarı yerine, daha dar kapsamlı “kitap günleri” etkinliği düzenliyoruz.

Kitap günleri etkinlikleri Lefkoşa’daki Işık Kitabevi’nde gerçekleştirilecek.

Okurlarımıza indirimli kitap satışları 30 Ağustos - 11 Eylül arası saat 08:00 - 21:00’ye kadar sürecek. İndirim ders kitapları hariç tüm kitaplarda %10, Işık Kitabevi yayınlarından çıkan kitaplarda ise %20 indirim olacak.

Onur ödülleri

Bu yılki Onur Ödülleri toplum sağlığı alanında ağır sorumluluk üslenen ve mücadele eden tüm doktorlar adına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne ve yüksek risk altında çalışan hemşireler adına Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne verilecektir.

Edebiyat hizmet ödülleri

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile ortak verilen “Edebiyat Hizmet Ödülleri” ise bu yıl sanatçı - yazar Özden Selenge ve şair - öykücü M. Kansu’ya verilecek. Ödül töreni pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılma gerçekleştirilecek.

Ayrıca kitap günleri boyunca siyasal gelişmeler ve pandeminin farklı boyutlarını konu alan 3 farklı panel gerçekleştirilecek. Ödüllerin verilmesi ve panellerin tümü Işık Kitabevi binası terasında olacak.

Kitap Günleri programı şöyle:

30.08.2021: Ödüllerin verilmesi

Onur ve edebiyat hizmet ödüllerinin takdim edilmesi

Müzik dinletisi: Ezgi Bertiz, Nilay Derviş, Hasan Rahvancıoğlu, Sude Koç

Yena Hacışevki

02.09.2021: Panel: Küreselden Yerele Pandemi Yönetimi

Konuşmacılar: Özlem Gürkut,

Sıla Usar

Jale Refik Rogers

Mertkan Hamit

06.09.2021: Panel: Kıbrıslı Türkler Kayıp Özne Mi? - KKTC-TC İlişkileri -

Moderatör: İlksoy Asım

Konuşmacılar: Ali Baturay,

Yonca Özdemir,

Berkan Tokar

09.09.2021: Panel: Pandemide Eğitim Nereye?

Konuşmacılar: Ahmet Güneyli

Mehmet Hasgüler

Burak Maviş

Tüm konferanslar saat 20:00’de başlayacaktır.