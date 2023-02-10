İsias enkazından acı haber: Aykan Ekiz’i kaybetik…
İsias Otel enkazında devam eden arama – kurtarma çalışmaları sırasında, KKTC kafilesinden Aykan Ekiz isimli öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Adıyaman’daki İsias Otel’den acı haberler gelmeye devam ediyor.
Devam eden arama – kurtarma çalışmaları sırasında, KKTC kafilesinden Aykan Ekiz isimli öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bu bilgi, aile yakınları tarafından doğrulandı.
Deprem ve yıkımlar sonucu Türkiye genelinde yaşamını yitiren KKTC vatandaşlarının sayısı 35’e yükselmiş durumda.
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