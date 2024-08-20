İSG-BİR Tüzük Değerlendirme Çalıştayı düzenledi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), iş kazalarının azalmasına yardımcı olacak tüzük değişiklikleriyle ilgili çalıştay düzenledi.

İSG-BİR’den verilen bilgiye göre, çalıştayda üzerinde mutabık kalınan düzenlemelerle ilgili rapor hazırlandı.

Açıklamada, raporun, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altındaki İşyerlerinde Risk Değerlendirme Esasları Tüzüğü’nün güncellenmesi için , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi tarafından kurulan teknik komiteye verileceği kaydedildi.

İSG-Bir Başkanı Doç. Dr. Erkay Özgör UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Tüzük Değerlendirme Çalıştayı'nın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin, yaşanan ölümlü kazalarla beraber daha da iyi anlaşıldığını belirtti.

Özgör, tüzük düzenlemelerinin İSG uzmanlarının risk değerlendirmesini daha doğru bir şekilde yapmasına, hizmet alan işyerlerinin de belirlenen riskler için alınacak önlemleri de net bir şekilde uygulayabilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Çalıştay raporunun katılan tüm üyeler tarafından uygun bulunduğu, raporun Çalışma Dairesi’nin tüzüğün güncellenmesi için oluşturduğu teknik komiteye sunulacağı belirtildi.