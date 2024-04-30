İşçinin ve işverenin gözü masada

Serap ŞAHİN

Hayat pahalılığı karşısında günden güne değer kaybeden asgari ücretin belirlenmesi için tartışmalar başlasa da henüz masanın toplanacağı tarih belli olmadı.

Başbakan Ünal Üstel, kamuya yansıtılacak yılda 3 hayat pahalılığı oranını özel sektöre de yansıtılacağını söyledi, YENİDÜZEN’e konuşan işçi kanadı ise dünden bugüne hiçbir şeyin değişmediğine işaret ederek “Temennimiz verilen sözlerin arkasında durmalarıdır” dedi.

Meclis kürsüsünde konuyu gündeme taşıyan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, hayat pahalılığının kamu maaşlarına yansıtılacağını ancak asgari ücrete bunun yansıtılma düşüncesi olmadığını ifade ederek belirsizliği eleştirdi, asgari ücretin acil yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel ise hayat pahalılığı artışında özel sektörü geride bırakmayacaklarını, bu doğrultuda asgari ücrete de hayat pahalılığını yansıtmak için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi kanadı asgari ücretin 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmesi için dün Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulundu, masanın bir an önce toplanması için çağrı yaptı.

Başvuru sonrası YENİDÜZEN’e konuşan HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma Bakanı’nın asgari ücret masasını toplamak için 18 Mayıs tarihine işaret ettiğini söyledi, “Sayın Bakan neden 18 Mayıs'ı bekliyor?” sorusunu sordu. Ocak ayında verilen sözleri hatırlatan Serdaroğlu, dünden bugüne hiçbir şeyin değişmediğini, asgari ücretlinin zor şartlar altında geçinmeye çalıştığını söyledi.

Serdaroğlu, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun, Bakanlar Kurulu'nun karar aldığını ve yılda 3 kez asgari ücretin belirleneceğini canlı yayında söylediğini hatırlattı, “Kamuya ve kamu işçisine ve emekliye verilme noktasında yasal olarak mecliste düzenlendi ve geçirildi. Ancak asgari ücretle ilgili dört ayda bir yansıyacak karar demek ki meclise götürülmedi” ifadelerini kullandı.

İşveren kanadı ise asgari ücret masasının toplanması için henüz çalışmaların tamamlanmadığını kaydetti, açıklama yapmadı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali:

“Asgari ücret değer kaybına uğruyor”

Hiçbir verinin asgari ücretin korunduğu verisini doğru göstermediğini ifade eden Şahali, asgari ücretin yenilenip yenilenmeyeceğinin net açıklanmasını istedi.

Asgari ücretin değer kaybına uğradığını işaret eden Şahali, asgari ücretin değer kaybının giderilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Şahali, hayat pahalılığı ile ilgili belirsizliği eleştirdi, asgari ücretin acil yükseltilmesi gerektiğini söyledi ve hayat pahalılığı konusunda komite kurulması gerektiğine değindi.

Şahali, İstatistik Kurumu çalışmalarına da değinerek, verilerin halka açık olduğunu, ancak Meclisten bilgi istediklerinde bu verilere ulaşamadıklarını belirtti ve şeffaf olunması gerektiğine dikkat çekti.

Başbakan Ünal Üstel

“Hayat pahalılığı artışında özel sektör geride bırakılmayacak”

Başbakan Ünal Üstel meclis kürsüsünde, hayat pahalılığı artışında özel sektörü geride bırakmayacaklarını, bu doğrultuda asgari ücrete de hayat pahalılığını yansıtmak için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında kürsüde söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali de asgari ücret ve hayat pahalılığı konusunda konuştu ve asgari ücrette bir güncelleme olmayacak olmasını eleştirdi.

Şahali, hayat pahalılığının yansıtılacağını ancak asgari ücrete bunun yansıtılma düşüncesi olmadığını ifade ederek, hayat pahalılığı şu an için yüzde 16 civarıyken, asgari ücrete artış yapılmamak istenmesinin anlaşılır olmadığını söyledi.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Sayın Bakan neden 18 Mayıs'ı bekliyor?”

Çalışma bakanının meclis kürsüsünde haftaya asgari ücret masasını toplayacağını söylediğini ancak “o haftanın bir türlü gelmediğini” söyleyen Serdaroğlu, “Ondan sonra bir açıklama duyuyoruz. ‘Haziran ayı içerisinde toplanacaktır’ dedi. Daha sonra 18 Mayıs'ı işaret etti. Neden 18 Mayıs? 5 Mayıs'ta 4 aylık hayat pahalılığı belli oluyor. Bizim 5 Mayıs'tan sonra masayı oluşturmamamızla ilgili herhangi bir engel yoktur. 4 aylık hayat pahalılığı da önümüzde olacak. Veriler önümüzde, her şey önümüzde olacak. Sayın Bakan neden 18 Mayıs'ı bekliyor?” sorusunu sordu.

“O süreyi aşıp tekrardan Haziran'ı işaret ettiği gibi Haziran'a sarkıtmak için mi?” sorusunu soran Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin 1 Mayıs itibariyle geçerli olacak şekilde toplanılması gerektiğini kaydetti, “Kamuda tüm çalışanlara verileceği gibi asgari ücrete de hakkının verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

“Temennimiz, verilen sözlerin arkasında durmaları”

Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun, Bakanlar Kurulu'nun karar aldığını ve yılda 3 kez asgari ücretin belirleneceğini canlı yayında söylediğini hatırlatan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Kamuya ve kamu işçisine ve emekliye verilme noktasında yasal olarak mecliste düzenlendi ve geçirildi. Ancak asgari ücretle ilgili dört ayda bir yansıyacak karar demek ki meclise götürülmedi” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu sözlerine “Temennimiz kendilerinin de söylediği, verilen sözlerin arkasında durmalarıdır. Dünden bugüne hiçbir şey değişmedi. Hala daha çok zor koşullar altında asgari ücretli geçimini sağlamaya çalışıyor. Eğer hayat pahalılığı ödeneği; kişilerin oluşan zamlara karşı hayat standardının bozulmaması için maaşlara yapılan bir uygulamaysa bunu tüm maaşlara yapmaları lazım. İnsanlar ayrıştırılamaz. Bunu hükümetin yapmaması gerekiyor” diye devam etti.

“Ocak ayında verilen sözleri tutmaya ve hatırlamaya davet ediyoruz”

Yasanın verdiği yetkiyi kullanarak asgari ücret masasının toplanması için çağrıda bulunduklarını belirten Serdaroğlu, sürecin başladığını söyledi. “Yasaya göre istem tarihinden itibaren 15 günü geçilemez. Eğer bu yasaya uyulmazsa, federasyon olarak gerekli yasal işlemleri yapacağız” diyen Serdaroğlu 13 Mayıs’tan önce toplanılması gerektiğini belirtti.

“Sayın Bakanı Ocak ayında verilen sözleri tutmaya ve hatırlamaya davet ediyoruz” diyen Serdaroğlu, Çalışma Bakanı’nın asgari ücretin 1 Mayıs itibariyle geçerli olacak şekilde açıklama yapmasını beklediklerini ifade etti.

Nisan ayı hayat pahalılığına göre bir rakam belirleneceğini belirten Serdaroğlu; İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamların da tartışma konusu olduğunu söyledi, geriye dönük yanlış hesaplamaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Nisan ayında açıklanacak hayat pahalılığının altında bir rakamın asla kabul edilmeyeceğine dikkat çeken Serdaroğlu, “Hayat pahalılığı bizim taban rakamımızdır. Onun altındaki bir oranı tartışmayız, üstünü tartışırız” dedi.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur

“Çalışmalar henüz tamamlanmadı”

Asgari ücretle ilgili henüz çalışmaların tamamlanmadığını belirten İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur; gıda kalıbı ve hayat pahalılığının belirlenmediğini, önümüzdeki günlerde hazır olacağını kaydetti.

Sungur, asgari ücretin belirlemesi için tüm verilerin önemli olduğuna işaret etti, açıklama yapmadı.