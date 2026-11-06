İşçi lojmanında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı

Haspolat’ta bir şirkete ait işçi lojmanında yaşanan patlamada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 20.00’de 27 yaşındaki Ali Ahmed’in yemek yaptığı sırada ocakta takılı tüpün gaz kaçırıp alevlenmesi sonucu patlama meydana geldi. Olayda yaralan Ahmed kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Patlama sonucu buzluğun üst kapağının yandığı, ocak, tavan lambirileri, mutfak dolapları, cam dolap ve mutfak kapı camının zarar gördüğü açıklandı.

Hamitköy’de şarj cihazı nedeniyle yangın

Öte yandan, Hamitköy’de dün gece bir ikametgâhın yatak odasında şarjda takılı taşınabilir şarj cihazının (powerbank) ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında ikametgâhtaki muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar, elektronik cihazlar ve ev eşyaları zarar gördü.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.