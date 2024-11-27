İş yerinden para çalan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Mart-Kasım tarihleri arasında bir işyerinde çalışan D.K.’nin (K-40) yetkisi olmadığı halde, bilgisayardaki sistem üzerinden şirketin iki ayrı deposu arasında mal aktarımı yaptıktan sonra eski stokları silip, depodan faturasız ürün çıkararak toplam 20 bin 304 ABD Doları ile 21 bin 257 Euro parayı tasarrufuna geçirip çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, D.K. dün tespit edilerek tutuklandı.

Gönyeli’de ev yangını

Gönyeli’de Selimiye Sokak’ta bugün bir şahsa ait evin mutfağında, muhtemelen fırın arkasında bulunan tahtaların ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fırın, 3 adet ahşap mutfak çekmecesi, muhtelif mutfak eşyaları, mutfak perdesi ve tavan lambası yanarak zarar gördü, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise duvarlar islendi.

Lefkoşa’da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bugün meydana gelen üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Aynura Petkulyyeva (K-34), yönetimindeki ML 579 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Reşit Şimşek (E-47) yönetimindeki SS 371 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarptı.

Bu sırada Sultan Akdoğan (E-52) ise yönetimindeki PC 992 plakalı araç ile yine batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kaza nedeniyle duran Aynura Petkulyyeva yönetimindeki ML 579 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ML 579 plakalı araç sürücüsü Aynura Petkulyyeva, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.