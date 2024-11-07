“İş yeri hekimliği zorunlu hale getirilmeli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), “iş kazalarına” ilişkin açıklama yaparak, iş yeri hekimliğinin zorunlu hale getirilmesini istedi.

KTTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı güvenli bir çalışma yaşamı için gereken adımları ivedi olarak atmaya davet edildi.

Ülkede son 10 ayda meydana gelen 72 “iş kazası” sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, iş kazalarındaki artışa dikkat çekildi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “etkili, kararlı adımlar atmamakla ve umursamazlıkla” suçlandı.

“Artan kazalar ve ölümler, yetkililerin ihmalkâr tutumunun ve yetersiz denetim mekanizmalarının bir sonucudur.” denilen açıklamada, etkin denetim görevinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Bakanlığın iş güvenliği konusunda somut, sahada etkin ve kararlı denetimler yapması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, ayrıca iş yeri hekimliğinin işçi sağlığını korumak için ivedi olarak zorunlu hale getirilmesi istendi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, iş güvenliği ve işyeri hekimliği konusunda üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek istediğimizi belirtmek isteriz. Çalışma Bakanlığı’nı bu ihmalkâr tutumundan vazgeçmeye ve işçilerin güvenliği, güvenli bir çalışma yaşamı için gereken adımları ivedi atmaya davet ediyoruz.” denildi.