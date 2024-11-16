İş yaparken dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü
İskele Long Beach Bölgesinde bulunan bir inşaatta dün meydana gelen "iş kazasında" 34 yaşındaki Mohammed Sujan yaralandı.
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İskele Long Beach Bölgesinde bulunan bir inşaatta dün meydana gelen "iş kazasında" 34 yaşındaki Mohammed Sujan yaralandı.
Pıolis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İnşaatta perde duvar üzerinde kalıp işi yapan 34 yaşındaki Mohammed Sujan dengesini kaybederek yaklaşık 3,30 metre yükseklikten zemine düştü.
Olay sonrası yaralanan işçi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan
tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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