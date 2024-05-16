İş makinesiyle ayağını kesti

Haspolat'ta dün faaliyet gösteren bir iş yerinde "iş kazası" geçiren 20 yaşındaki Abu Shama yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Hapolat'ta dün faaliyet gösteren bir iş yerinde depoda sprial makinesi (izmirillo) ile tahta kestiği sırada, makineyi elinden kaçıran 20 yaşındaki Abu Shama, sol ayağını iki yerden kesti.

Olay sonrasında yaralanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.