İskele’de saat 15:00 sıralarında, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta platform üzerinde çalışmakta olan ve belinden emniyet kemeri ile bağlı bulunan 22 yaşındaki Erdem Ovalı, ilk tespitlere göre dengesini kaybedip başını duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İş kazasında tutuklama

Polis iş kazasına, vinç operatörünün platformu çekmesi üzerine, Erdem Ovalı'nın bağlı olduğu ipin gerilmesinin ardından dengesini kaybederek düşmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Olayda ihmali görülen B.T.(E-42), R.Ç. (E-33), D.Y.(E-50) ve Y.O.(E-26) ise tutuklandı.