'İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi’,

Programın I. Aşaması için başvuru süresi uzatılmış olup çalışan sayısı 2 ile 15 kişi arası olan işletmelerin de başvurabileceği şekilde düzenlenmiştir

7.2 milyon Euro değerinde önemli bir destek sağlayacak olan İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi Avrupa Birliği tarafından finanse edilecektir.

Bu destek programı, programın uygunluk kriterlerini taşıyan işletmelere finansal ve teknik destek sağlayarak ekonomik istikrara katkıda bulunmayı, daha fazla istihdam kaybı yaşanmasını önlemeyi, ayakta kalabilir işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamayı, yeni istihdam imkânları yaratmayı ve büyümeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Destek iki aşamadan oluşacaktır: I. Aşamaya sanayi, imalat ve işletmeden işletmeye hizmet sektörlerinde kriterlere uygun 2 ila 15 çalışanı olan işletmeler başvurabilecek olup, yaklaşık 1000 işletmeye 1.500 Euro destek sağlanması hedeflenmektedir.

II. Aşamada , sanayi, imalat ve işletmeden işletmeye hizmet sektörlerinde 6 ila 49 çalışanı olan yaklaşık 100 işletme desteklenecektir. Uygun işletmelerin, programın uygunluk kriterlerini taşıdıklarını göstermeleri, istihdamı koruma, yeni personel işe alma, büyümeye yönelik yeni pazar/ürün geliştirme, gelişme ve/veya çeşitlendirme potansiyelleri ile birlikte AB'nin inovasyon, dijitalleşme ve yeşil ekonomi alanlarındaki yatırım önceliklerini göz önünde bulundurduklarını da göstermeleri istenecektir. Uygun işletmelere sağlanacak maksimum desteğin miktarı 60.000 Euro olacaktır.

Programın I. Aşamasına yönelik başvuru çağrısı 30 Nisan 2021 tarihine kadar (Kıbrıs saatiyle 15:00'e kadar) uzaltılmıştır. Yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak yapılan başvurular kabul edilecektir. Ayrıca, aynı adresten daha fazla bilgiye ulaşmak da mümkün olacaktır.

Programın II. Aşamasına yönelik başvuru çağrısı daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve NI-CO tarafından yönetilen destek programı, ‘Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’ ile koordinasyon halinde ve ‘Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ (KTSO), ‘Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ (KTTO), ‘Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ (KTEZO) ve ‘Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’ (YAGA) ile işbirliği içerisinde, NI-CO tarafından yürütülen ‘İnovatif Girişimcilik ve Diyalog’ projesi kapsamında yürütülmektedir.