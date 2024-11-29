“İş insanını vurmak için Kıbrıs’a geldi”

Kıbrıs’ın kuzeyine bir iş insanını vurmak için geldiği iddia edilen M.C.S. ile zanlıya ‘tabanca bulması için’ yardım eden 2 kişi tutuklandı. Olay, Girne’deki bir kafenin önündeki saksıda ‘tabanca’ bulunmasıyla patlak verdi…

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlılar; M.C.S., U.Y. ve S.D.’nin Çarşamba günü Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve Suç İşlemek İçin Gizli İttifak" suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde tabanca olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine olay mahalline gidildiğini, 1 adet 9 mm. çapında Sig Sauer P228 marka siyah renk seri numarası meçhul tabanca, tabancaya takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, yürütülen soruşturma neticesinde olay mahallinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, tabanca ve mermileri M.C.S. isimli zanlının bıraktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, aynı gün zanlının kaldığı oteldeki 113 numaralı oda içerisinde yapılan arama sonucunda 1 adet B 63883 Y seri numaralı Pietro Beratta Marka 7.65 mm. çapında siyah renk tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının üzerinde ise bir adet cep telefonu bulduklarını açıkladı.

Zanlının ifadesinde Baretta marka tabancayı SU 607 plakalı araçtan alacağı ile ilgili mesaj gönderildiğini ve atılan konuma giderek aldığını söylediğini aktaran polis, SU 607 plakalı aracın kayıtlı mal sahibi U.Y.’nin de Perşembe gün tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, U.Y.’nin aracı olay günü S.D.’ye verdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis memuru, S.D.’nin de tutuklandığını, ifadesinde arkadaşıyla gezmek için U.Y.’nin aracıyla Girne'ye geldiğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan soruşturma neticesinde; zanlıların Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir iş insanını vurmak için aralarında anlaşarak “Gizli İttifak” kurduklarını, M.C.S isimli zanlının, iş insanını vurmak için Kıbrıs’a geldiğini ve diğer iki zanlının konu tabancaları temin ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, meselenin Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren ciddi bir mesele olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, M.C.S.’nin vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesinin de devam ettiğini söyledi.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, tabanca ve mermilerin parmak izi ve balistik incelemelerinin yapılması gerektiğini, alınması belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.