İş insanı Asil Nadir son yolculuğuna uğurlanıyor.
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
83 yaşında yaşamını yitiren Asil Nadir için Lefkoşa'da Nadir Şirketler Grubu binası önünde (eski Kıbrıs Gazetesi binası) tören düzenleniyor.
Nadir’in naaşı saat 12.00’de Suat Günsel Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığına defnedilecek.
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