iş cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’nın Büyük Sanayi Bölgesi, 3’üncü Sokak’ta faaliyet gösteren Çeten Yapı Markete ait ambar içerisinde meydana gelen "iş kazasında" 55 yaşındaki Mustafa Kılınç hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 11:00 sıralarında, blok halindeki profil demirlerin raflara yerleştirildiği sırada, yaklaşık 2 metre yükseklikten ambarda bulunan 55 yaşındaki Mustafa Kılınç’ın üzerine düştü. Ağır şekilde yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

3 tutuklama

Polis olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Bugün saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Çeten Yapı Market isimli iş yerinin ambarı içerisinde meydana gelen iş kazasında Mustafa KILINÇ'ın yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.K. (E-45), A.K. (E-28) ve M.U. (E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."