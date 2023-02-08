İş araçları yardım için gidiyor!

Türkiye’deki enkaz çalışmalarına yardım için büyük iş araçları gönderiliyor. Bazı belediyeler ve iş çevreleri, deprem bölgelerine büyük iş aracı ve yardım için çeşitli teçhizatlar göndermek için seferber oldu.

Çamlıbel, Lapta, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser deprem bölgesinden büyük eksiklik olan vinç gibi büyük iş makinelerinin götürülmesine olanak sağlanması için çağrı yaptı, kararın çıkmasıyla iş makinelerinin gönderilmesi için organizasyon başlattı.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de bu gece Türkiye’ye hareket edecek olan gemiyle Adıyaman’a büyük iş araçları, mobil tuvaletler, çadır, yakıt ve gıda göndereceklerini belirtti.

Gönderilecek olan her iş aracının kendi operatörü ile gideceğini anlatan Gürcafer, iş çevresinin bunun için seferber olduğunu anlattı.

Bir grup iş aracının Girne Belediyesi Organizasyonu ile bu bölgede, bir grubun ise Mağusa bölgesinde organize olduğunu anlatan Gürcafer, “Tüm iş makineleri kullanıcılarıyla birlikte gönderiyoruz. Tümünün operatörleriyle gidiyor. İhtiyaç olursa yeniden göndeririz. Herkes bir çağrıda bin tepki verdi. Küreğini, kazmasını alan gitmek istedi. En büyük ihtiyaç olan iş makinelerini gönderiyoruz.” dedi.

Çamlıbel, Lapta, Alsancak Belediyesi’nden iş aracı yardımı…

Çamlıbel, Lapta, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser deprem bölgesinden büyük eksiklik olan vinç gibi büyük iş makinelerinin bu gece Mağusa Limanı’ndan Türkiye’ye gideceğini kaydetti.

Ataser, “Yapılan çağrı ile halktan çok büyük destek geldi, vinç gibi büyük iş makinelerini bu akşam Gazimağusa Limanı’ndan götüreceğiz” dedi. “Büyük bir iş birliği sağladık” diyen Ataser, gemi seferinin Antakya’ya gideceğini enkaz bölgesine ulaşacak her makine için 2 operatör olacağını ifade etti.

