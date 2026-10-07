İrlanda’dan KŞK’ye 30 bin euro bağış

İrlanda Hükümeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 30 bin euro bağış yaptı.

İrlanda’nın Komite’ye sağladığı toplam mali katkı, son bağışla 530 bin euro’ya ulaştı.

KŞK’den yapılan açıklamada, 18 Eylül’de yapılan bağışın, kayıp şahısların kalıntılarının bulunması, kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, KŞK’nin çalışmalarının aktif olarak başladığı 2006’dan bu yana 1085 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kaybın kimliğinin belirlendiği ve usulüne uygun bir cenaze töreniyle ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

Avrupa Birliği’nin projenin ana mali destekçisi olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, komitenin çalışmalarını sürdürmesi için bağışçı desteğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.